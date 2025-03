Nagtungo sa perya? Maaari mong kunin ang mga masasarap na pagkain na ito. Ngunit huwag kumain ng masyadong maraming pretzel dahil mataas ang mga ito sa asin at carbs, na sa kalaunan ay maaaring magdagdag ng ilang hindi gustong pounds. Ang Pretzel emoji ay nagpapakita ng katakam-takam na kulay brown na pretzel na may mga batik ng asin. Ang mga pretzel ay mga meryenda na nakabatay sa kuwarta na sikat sa mga perya at karnabal. Maaari mo ring balutin ang isang layer ng malambot na pretzel sa iba pang mga pagkain tulad ng mga hotdog o gumawa ng mga buns para sa mga sandwich. Ang mga pretzel ay maaari ding lutuin sa isang malutong at malutong na meryenda. Bagama't nagpapakita ang emoji na ito ng mga twisted pretzel, ang mga meryenda na ito ay may iba't ibang hugis at sukat. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pretzel, pagkain, meryenda, karnabal, perya, lutuing Aleman, o pagkain sa bar. Magagamit din ang emoji na ito para pag-usapan ang isang baluktot na sitwasyon o relasyon. Halimbawa: Gusto kong maging higante 🥨 sa mga pelikula at isawsaw ang mga ito sa maraming mantikilya .

Kopya

Keywords: baluktot, pretzel

Codepoints: 1F968

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )