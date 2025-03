nauuhaw? Kumuha ng malamig na inumin. Magagawa mo itong ubusin gamit ang isang dayami. Ang cup na may straw emoji ay nagpapakita ng makitid na cup na may takip at straw. Ang kulay at hugis ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang tasa na may straw na emoji ay kadalasang ginagamit upang pag-usapan ang tungkol sa pagkauhaw ng isang tao, isang fast food na lugar, o kahit isang party sa bahay. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang iyong paboritong inumin, burger joint, o pagkahumaling sa bendy straw. Halimbawa: Si Katy ay may 30 🥤 sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang gumawa ng ilang damage control.

Kopya

Keywords: baso na may straw, juice, soda

Codepoints: 1F964

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )