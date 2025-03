Itaas ang iyong baso para sa isang champagne toast. Oras na para magdiwang. Ang champagne, prosecco, at iba pang sparkling na alak ay sikat sa mga pagdiriwang tulad ng mga kasalan, Bisperas ng Bagong Taon at brunch! Ang bote na may popping cork emoji ay nagpapakita ng isang champagne style na bote na may cork na bahagyang inalis sa itaas at likidong pag-spray mula sa bibig ng bote. Ang Champagne ay isang carbonated na alak na gawa sa mga fermented na ubas at tubo. Ang bote ng champagne ay madalas na nauugnay sa mga pagdiriwang at mga espesyal na okasyon. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga kasalan, kaarawan, Bisperas ng Bagong Taon, mga promosyon, bakasyon, mga Sunday brunches, party at champagne. Halimbawa: Nagpa-party kami ngayong gabi sa bahay ni John. Magdala ng bote🍾

Keywords: bar, bote, boteng naalis ang takip, champagne, cork, wine

Codepoints: 1F37E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )