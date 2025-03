Levez vos verres pour un toast au champagne. Il est temps de célébrer. Le champagne, le prosecco et d'autres vins mousseux sont populaires lors de célébrations comme les mariages, le réveillon du Nouvel An et le brunch ! La bouteille avec l'emoji de bouchon de liège qui saute montre une bouteille de style champagne avec un bouchon légèrement retiré du haut et une pulvérisation de liquide de la bouche de la bouteille. Le champagne est un vin gazéifié élaboré à partir de raisins fermentés et de canne à sucre. La bouteille de champagne est souvent associée aux fêtes et aux occasions spéciales. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de mariages, d'anniversaires, de la Saint-Sylvestre, de promotions, de vacances, de brunchs du dimanche, de fêtes et de champagne. Exemple : Nous faisons la fête ce soir chez John. Apportez une bouteille🍾

Keywords: boisson, bouchon, bouteille, bouteille de champagne, pop

Codepoints: 1F37E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )