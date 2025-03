In alto i calici per un brindisi con champagne. È tempo di festeggiare. Champagne, prosecco e altri spumanti sono popolari in occasione di celebrazioni come matrimoni, capodanno e brunch! La bottiglia con l'emoji del tappo di sughero mostra una bottiglia in stile champagne con un tappo leggermente rimosso dalla parte superiore e spruzzi di liquido dall'imboccatura della bottiglia. Lo champagne è un vino gassato ottenuto da uve fermentate e canna da zucchero. La bottiglia di champagne è spesso associata a feste e occasioni speciali. Usa questa emoji quando parli di matrimoni, compleanni, capodanno, promozioni, vacanze, brunch domenicali, feste e champagne. Esempio: stasera festeggiamo a casa di John. Porta una bottiglia🍾

Keywords: bar, bere, bottiglia, bottiglia stappata, festeggiare

Codepoints: 1F37E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )