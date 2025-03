Disponibile in una varietà di colori su varie piattaforme, questa emoji può essere utilizzata per una moltitudine di motivi, principalmente per indicare che ti stai godendo una bella scodella di zuppa calda o, al contrario, una scodella di cereali zuccherati per iniziare la giornata. Questo può anche essere inviato al tuo tutore legale, per fargli sapere che hai fame.

Keywords: cereali, ciotola con cucchiaio, colazione

Codepoints: 1F963

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )