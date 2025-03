Diretto alla fiera? Puoi raccogliere queste deliziose prelibatezze. Ma non mangiare troppi pretzel perché sono ricchi di sale e carboidrati, che alla fine potrebbero aggiungere un paio di chili indesiderati. L'emoji Pretzel mostra un pretzel di colore marrone che fa venire l'acquolina in bocca con granelli di sale sopra. I pretzel sono snack a base di pasta che sono popolari nelle fiere e nei carnevali. Puoi anche avvolgere uno strato di pretzel morbido attorno ad altri cibi come hot dog o creare panini per panini. I pretzel possono anche essere cotti in uno spuntino croccante e croccante. Mentre questa emoji mostra salatini contorti, questi snack sono disponibili in molte forme e dimensioni. Usa questa emoji quando parli di salatini, cibo, snack, carnevali, fiere, cucina tedesca o cibo da bar. Questa emoji può anche essere usata per parlare di una situazione o di una relazione contorta. Esempio: mi piace prendere 🥨 giganti al cinema e intingerli in tanto burro .

Copia

Keywords: pretzel

Codepoints: 1F968

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )