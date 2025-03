Apri un avocado e prepara i tacos! Gli avocado sono un'ottima aggiunta a molti cibi come guacamole, tacos, insalate, bugers, toast, panini e pasta. Alcune persone lo mangiano anche da solo! L'emoji dell'avocado mostra il centro di un avocado verde con un seme marrone. L'emoji dell'avocado può essere un simbolo di ricchezza perché di solito è un'aggiunta premium a molti cibi. È anche noto per essere un oggetto preferito per il brunch in cibi come il toast con avocado. Usa questa emoji quando parli di cibi sani, guacamole, tacos, avocado toast e tutto ciò che riguarda gli avocado. Esempio: Jamie ha speso $ 100 per 🥑 brindisi questa settimana. Penso che lei abbia un problema.

Keywords: avocado, cibo, frutta

Codepoints: 1F951

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )