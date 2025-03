Il kiwi è un frutto popolare noto anche come uva spina cinese in alcune parti del mondo. L'emoji mostra un frutto verde chiaro tagliato a metà con i semi al centro e la buccia marrone. Il kiwi è noto per i suoi benefici per la salute. È molto ricco di sostanze nutritive e povero di calorie. È anche molto gustoso e rinfrescante. Usa questa emoji quando parli di kiwi, salute, fitness o qualcosa di dolce. Esempio: vorrei aggiungere un po' di 🥝 alla mia ricetta della macedonia per la festa di questo fine settimana.

Keywords: cibo, frutta, kiwi

Codepoints: 1F95D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )