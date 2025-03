Dal verde al rosso all'arancione, l'emoji del cibo in scatola ha una certa varietà. Può essere usato per rappresentare generi alimentari o verdure. La forma della lattina varia anche in base alla piattaforma, alcune con immagini di pomodori. Questi emoji possono essere usati per riferirsi al cibo con una lunga durata.

Keywords: cibo in scatola, scatoletta

Codepoints: 1F96B

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )