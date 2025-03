Questa emoji, se usata in senso letterale, può essere usata per descrivere un delizioso piatto a base di melanzane che hai provato di recente nel nuovo ristorante vegano in città. Se usata nel termine non letterale, come è più comunemente utilizzata, la melanzana può simboleggiare il pene di un uomo, a causa della forma fallica del vegetale. Se abbinato ad altri emoji come goccioline di sudore o un taco, può essere usato per descrivere varie allusioni sessuali.

Keywords: melanzana, verdura

Codepoints: 1F346

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )