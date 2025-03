L'emoji del pomodoro mostra un pomodoro rosso rotondo e paffuto, che in realtà è un frutto e non un vegetale. Usa questa emoji quando parli di colture da giardino, condimenti per hamburger o delle tue cose preferite da mangiare in estate. Può essere utilizzato anche per rappresentare i pomodori spesso gettati in scena dopo aver visto una pessima rappresentazione teatrale.

Keywords: pomodoro, verdura

Codepoints: 1F345

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )