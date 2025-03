L'emoji tomate montre une tomate rouge ronde et dodue, qui est en fait un fruit et non un légume. Utilisez cet emoji lorsque vous discutez de cultures maraîchères, de condiments pour hamburgers ou de vos plats préférés à manger en été. Il peut également être utilisé pour représenter les tomates souvent jetées sur scène après avoir vu une mauvaise représentation théâtrale.

Keywords: légume, plante, tomate

Codepoints: 1F345

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )