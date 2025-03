Si vous mangez de la cuisine grecque ou du Moyen-Orient, vous trouverez peut-être des falafels dans votre assiette. L'emoji falafel montre un falafel rond avec une croûte brune et un centre vert. Le falafel est une friandise croustillante servie chaude. Cet emoji est couramment utilisé pour parler de nourriture, de plats végétariens et de cuisine du Moyen-Orient. Utilisez cet emoji lorsque vous avez faim et que vous êtes prêt à remplir votre ventre de houmous, de falafel, de pita et de sauce au yogourt ! Exemple : Les enfants ont envie de manger grec ce soir. J'espère que ce restaurant propose des falafels.

Keywords: boulettes, falafels, pois chiches, seitan, soja, viande

Codepoints: 1F9C6

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )