Dirigé à la foire? Vous pouvez vous procurer ces délicieuses friandises. Mais ne mangez pas trop de bretzels car ils sont riches en sel et en glucides, ce qui pourrait éventuellement ajouter quelques kilos en trop. L'emoji Bretzel montre un bretzel de couleur marron appétissant avec des grains de sel dessus. Les bretzels sont des collations à base de pâte qui sont populaires dans les foires et les carnavals. Vous pouvez également enrouler une couche de bretzel doux autour d'autres aliments comme des hot-dogs ou créer des petits pains pour les sandwichs. Les bretzels peuvent également être cuits dans une collation croustillante et croquante. Bien que cet emoji montre des bretzels tordus, ces collations se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de bretzels, de nourriture, de collations, de carnavals, de foires, de cuisine allemande ou de nourriture de bar. Cet emoji peut également être utilisé pour parler d'une situation ou d'une relation tordue. Exemple : J'adore être géant 🥨 au cinéma et les tremper dans beaucoup de beurre .

Keywords: bretzel, torsade

Codepoints: 1F968

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )