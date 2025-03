Indo para a feira? Você pode pegar essas guloseimas deliciosas. Mas não coma muitos pretzels porque eles são ricos em sal e carboidratos, o que pode adicionar alguns quilos indesejados. O emoji Pretzel mostra um pretzel marrom de dar água na boca com manchas de sal. Pretzels são petiscos à base de massa que são populares em feiras e carnavais. Você também pode envolver uma camada de pretzel macio em torno de outros alimentos, como cachorros-quentes ou criar pãezinhos para sanduíches. Os pretzels também podem ser assados em um lanche crocante. Embora este emoji mostre pretzels torcidos, esses lanches vêm em vários formatos e tamanhos. Use este emoji ao falar sobre pretzels, comida, lanches, carnavais, feiras, culinária alemã ou comida de bar. Este emoji também pode ser usado para falar sobre uma situação ou relacionamento distorcido. Exemplo: adoro ficar gigante 🥨 no cinema e mergulhá-los em muita manteiga .

Copiar

Keywords: pretzel

Codepoints: 1F968

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )