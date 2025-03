Um bagel pode ser redondo como um donut, mas essa guloseima é única. É um alimento popular para o café da manhã, geralmente servido torrado com cream cheese. O emoji bagel mostra um bagel simples cortado ao meio. Bagel é um produto de panificação e é feito de farinha fermentada, fervida em água e depois assada. Sabe-se que os bagels são comidos pela manhã, mas algumas pessoas optam por comer um sanduíche de bagel no almoço. Use este emoji ao falar sobre bagels, café da manhã, comida caseira pela manhã ou cafeterias. Exemplo: o café da manhã continental de hoje vem com uma opção de bagels torrados 🥯.

Keywords: chimia, pão, rosca

Codepoints: 1F96F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )