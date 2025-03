Waffle da equipe? Panquecas de equipe? Ambos? Um waffle pode ser visto como uma panqueca crocante. Algumas pessoas preferem um do outro. Você precisará de uma máquina de waffle especial para preparar um deles. O emoji de waffle mostra um único waffle e algumas versões têm um pequeno pedaço de manteiga por cima. Waffles são geralmente associados a doces de café da manhã ou sobremesas como sorvete servido com casquinha de waffle. Use este emoji ao falar sobre comida, fome ou café da manhã. Exemplo: eu gosto mais de 🥞

Keywords: gofre, waffle, wafle

Codepoints: 1F9C7

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )