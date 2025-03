É difícil franzir a testa ao comer sorvete... a menos que você seja intolerante à lactose. Sorvete é uma guloseima doce e congelada que pode precisar de uma colher de sorvete e um pouco de força no braço para sair do balde se estiver muito congelada. O emoji de sorvete mostra uma tigela com uma bola de sorvete de baunilha e cobertura. Tradicionalmente, o sorvete é feito de leite ou creme de leite e é aromatizado com diferentes itens como açúcar, cacau ou baunilha. Existem opções não lácteas, veganas e sem açúcar. Um sorveteiro geralmente vende sorvete para crianças em bairros de um caminhão de sorvete. Use este emoji ao falar sobre sorvete, sobremesa, algo doce, crianças, verão, alimentos congelados e qualquer coisa relacionada a sorvete, como um sorveteiro, um caminhão de sorvete ou uma sorveteria. Exemplo: Mãe, o sorveteiro está chegando! Posso pegar um pouco de 🍨.

Keywords: sobremesa, sorvete

Codepoints: 1F368

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )