O kiwi é uma fruta popular que também é conhecida como groselha chinesa em algumas partes do mundo. O emoji mostra uma fruta verde clara meio cortada com sementes no meio e casca marrom. O kiwi é conhecido por seus benefícios à saúde. É muito rico em nutrientes e baixo em calorias. Também é muito gostoso e refrescante. Use este emoji ao falar sobre kiwi, saúde, fitness ou algo doce. Exemplo: gostaria de adicionar um pouco de 🥝 à minha receita de salada de frutas para a festa deste fim de semana.

Keywords: comida, fruta, kiwi

Codepoints: 1F95D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )