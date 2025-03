Uma fruta digna de um rei egípcio, as uvas eram vistas como um símbolo de luxo nos tempos antigos. O doce tweet cresce em uma videira. Eles são frequentemente fermentados e misturados com diferentes açúcares e sabores para fazer vinho. Enquanto esta fruta vem em muitos tamanhos, sabores e cores diferentes, o emoji de uvas mostra um cacho de uvas roxas em uma videira. Use este emoji ao falar sobre uvas ou algo doce!

Exemplo: “Pam, enquanto você está no supermercado, por favor, pegue alguns 🍇. ?

Keywords: fruta, uvas

Codepoints: 1F347

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )