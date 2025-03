Este emoji mostra um dos pratos mais populares do México. Normalmente cozido em casca de milho ou folha de bananeira, este prato delicioso e pastoso costuma ser recheado com carne, vegetais, frutas, pimenta e queijo. A palha de milho, uma vez aberta, pode ser jogada fora ou usada como prato para as vísceras.

Keywords: enrolado, mexicano, tamale

Codepoints: 1FAD4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )