Este emoji se assemelha a “Toad” na série Nintendo Mario. Com sua tampa de cogumelo de aparência venenosa, com sua coloração vermelha brilhante e grandes círculos brancos, este não é um cogumelo que recomendamos tentar. Se não for tóxico, é definitivamente alucinógeno.

Keywords: champignon, cogumelo

Codepoints: 1F344

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )