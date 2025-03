Este emoji, quando usado no sentido literal, pode ser usado para descrever um delicioso prato à base de berinjela que você experimentou recentemente no novo restaurante vegano da cidade. Quando usada no termo não literal, como é mais comumente utilizado, a berinjela pode simbolizar o pênis de um homem, devido ao formato fálico do vegetal. Quando combinado com outros emojis, como gotas de suor ou um taco, pode ser usado para descrever várias insinuações sexuais.