O emoji de morango representa uma única fruta de morango. No entanto, um morango não é uma baga, é uma “fruta acessória”. Isso significa que os morangos provavelmente dariam um ótimo conjunto de brincos. O emoji de morango pode ser usado sempre que você estiver falando sobre aquela doce fruta do verão (seja ela qual for) ou quando estiver fazendo um smoothie de frutas virtual.

Keywords: fruta, frutas vermelhas, morango

Codepoints: 1F353

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )