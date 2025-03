Se você estiver comendo comida grega ou do Oriente Médio, poderá encontrar um pouco de falafel em seu prato. O emoji falafel mostra um falafel redondo com uma crosta marrom e um centro verde. O falafel é uma guloseima crocante servida quente. Este emoji é comumente usado quando se fala sobre comida, pratos vegetarianos e comida do Oriente Médio. Use este emoji quando estiver com fome e pronto para encher a barriga com homus, falafel, pão sírio e molho de iogurte! Exemplo: As crianças estão desejando comida grega esta noite. Espero que este restaurante tenha falafel.

Keywords: almôndega, falafel, grão de bico

Codepoints: 1F9C6

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )