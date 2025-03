A vida é incompleta sem panquecas. Eles são um alimento básico do café da manhã americano. Você pode pegar uma pilha de pão quente, regado com xarope de bordo em uma lanchonete ou restaurante. O emoji de panqueca mostra uma pilha tradicional de panquecas americanas regadas com calda, um pedaço de manteiga derretida por cima. A comida de dar água na boca pode ser caseira do zero ou da mistura de panqueca comprada na loja. A massa geralmente contém leite, ovos e você pode até colocar bananas, nozes, mirtilos ou gotas de chocolate. Use este emoji ao falar sobre o horário da manhã, café da manhã, comida, fome ou algo quente e confortável. Exemplo: Jacky's 🥞 são os melhores. Eu poderia comer dez deles!

Keywords: comida, crepes, panquecas

Codepoints: 1F95E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )