La vita è incompleta senza frittelle. Sono un alimento base per la colazione americana. Puoi prendere una pila di frittelle, condite con sciroppo d'acero in una tavola calda o in un ristorante. L'emoji del pancake mostra una pila tradizionale di pancake americani conditi con uno sciroppo, sopra un pezzo di burro fuso. Il cibo da far venire l'acquolina in bocca può essere fatto in casa da zero o dal preparato per pancake acquistato in negozio. La pastella di solito contiene latte, uova e puoi persino aggiungere banane, noci, mirtilli o gocce di cioccolato. Usa questa emoji quando parli di mattina, colazione, cibo, fame o qualcosa di caldo e confortevole. Esempio: i 🥞 di Jacky sono i migliori. Potrei mangiarne dieci!

Keywords: americano, cibo, colazione, crêpe, pancake

Codepoints: 1F95E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )