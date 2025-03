Cerchi qualcosa di fruttato e succoso che possa farti ubriacare in spiaggia? Prova una bevanda tropicale come una piña colada o un daiquiri ghiacciato. L'emoji della bevanda tropicale mostra una bevanda colorata in un bicchiere rotondo guarnito con frutta e una cannuccia. Le bevande tropicali sono la miscela di diversi sciroppi di frutta, zuccheri e alcol come rum, whisky, vodka, tequila e gin! Se non ti piacciono gli alcolici puoi sempre ordinare una versione vergine di questa bevanda, il che significa che non contiene alcol. Usa questa emoji quando parli di feste, vacanze, spiagge, tiki bar, feste in piscina o una fuga tropicale. Esempio: quella bevanda ghiacciata sulla spiaggia era gustosa e forte. Un altro colpo per favore! 🍹.

Keywords: bar, bere, cocktail tropicale, ristorante, tropicale

Codepoints: 1F379

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )