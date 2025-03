Naghahanap ka ba ng fruity at juicy na makapagpapalasing sa iyo sa beach? Subukan ang tropikal na inumin tulad ng piña colada o frozen daiquiri. Ang emoji ng tropikal na inumin ay nagpapakita ng makulay na inumin sa isang bilog na baso na pinalamutian ng prutas at straw. Ang mga tropikal na inumin ay ang pinaghalong iba't ibang fruit syrups, sugars at alcohol tulad ng rum, whisky, vodka, tequila at gin! Kung hindi mo gusto ang alkohol maaari kang palaging mag-order ng birhen na bersyon ng inumin na ito na nangangahulugang wala itong alkohol. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga party, bakasyon, beach, tiki bar, pool party, o tropikal na pagtakas. Halimbawa: Masarap at malakas ang frozen na inumin sa dalampasigan. Isang shot pa please! 🍹.

Kopya

Keywords: bar, inumin, tropical, tropical drink

Codepoints: 1F379

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )