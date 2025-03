Ang vodka, whisky, rum, gin, at tequila ay lahat ng mga sikat na pagpipilian upang maipagpatuloy ang party at paluwagin ang mga nasa hustong gulang na gustong uminom ng malakas na espiritu. Ang mga hindi kasali sa mga party ay maaaring mas gusto ang isang matigas na inumin upang makapagpahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ang cocktail glass emoji ay nagpapakita ng malinaw na martini glass, na puno ng alak at olive sa isang stick. Ang cocktail emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa alak, bar, restaurant, kainan, party, at pagdiriwang para sa mga nasa hustong gulang. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong pag-usapan ang anumang bagay na nakapaligid sa alak, lasing, bar, party, o industriya ng inumin . Halimbawa: Kung hindi ka 21, sa U.S, hindi ka makakabili ng anuman 🍸 mula sa bar.

Keywords: alak, bar, cocktail, glass, inumin

Codepoints: 1F378

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )