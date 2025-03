Ang alak ay isang uri ng inuming may alkohol na nanggagaling sa maraming istilo at lasa. Nilikha ito sa pamamagitan ng pagbuburo ng mga ubas at pagdaragdag ng iba't ibang lasa at asukal. Ang emoji ng wine glass ay nagpapakita ng isang stemmed wine glass na puno ng red wine. Ang alak ay ginawa sa mga ubasan at maraming matatanda ang gustong pumunta sa mga ubasan para sa pagtikim ng alak. Alam mo ba? Ang salitang alak ay nagmula sa salitang Proto-Germanic na "winam" na nangangahulugang ubas. Ang isang taong eksperto sa alak ay tinatawag na sommelier. Gamitin ang emoji ng alak kapag pinag-uusapan ang tungkol sa alak, mga party ng hapunan, mga seremonya ng kasal, mga ladies night, mga birthday party, mga restaurant at mga ubasan. Ang alak ay simbolo rin ng romansa at mataas na uri. Halimbawa: Kakailanganin namin ang hindi bababa sa 50 bote ng alak upang masiyahan ang biyenan ni Jim. Mahilig siyang uminom🍷.

Keywords: alak, bar, glass, inumin, wine

Codepoints: 1F377

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )