Buksan ang isang avocado at ihanda ang mga tacos! Ang mga avocado ay isang magandang karagdagan sa maraming pagkain tulad ng guacamole, tacos, salad, buger, toast, sandwich at pasta. Ang ilang mga tao ay kinakain ito nang mag-isa! Ipinapakita ng avocado emoji ang gitna ng berdeng avocado na may brown na buto. Ang avocado emoji ay maaaring maging simbolo ng kayamanan dahil karaniwan itong isang premium na karagdagan sa maraming pagkain. Kilala rin itong paboritong brunch item sa mga pagkain tulad ng avocado toast. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga masusustansyang pagkain, guacamole, tacos, avocado toast, at anumang bagay na nauugnay sa mga avocado. Halimbawa: Gumastos si Jamie ng $100 sa 🥑 toast ngayong linggo. Sa tingin ko may problema siya.

Keywords: abokado, pagkain, prutas

Codepoints: 1F951

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )