Kung ikaw ay kumakain ng Greek o Middle Eastern na pagkain, maaari kang makakita ng ilang falafel sa iyong plato. Ang falafel emoji ay nagpapakita ng bilog na falafel na may brown na crust at berdeng gitna. Ang falafel ay isang malutong na pagkain na inihahain nang mainit. Karaniwang ginagamit ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pagkain, mga pagkaing vegetarian, at pagkain sa Middle Eastern. Gamitin ang emoji na ito kapag nagugutom ka at handang punuin ang iyong tiyan ng hummus, falafel, pita, at yogurt sauce! Halimbawa: Ang mga bata ay naghahangad ng pagkaing Greek ngayong gabi. Sana may falafel ang restaurant na ito.

Keywords: chickpea, falafel, meatball

Codepoints: 1F9C6

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )