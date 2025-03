Ang kiwi ay isang sikat na prutas na kilala rin bilang isang Chinese gooseberry sa ilang bahagi ng mundo. Ang emoji ay nagpapakita ng kalahating hiwa na mapusyaw na berdeng prutas na may mga buto sa gitna at kayumangging balat. Kiwi fruit ay kilala para sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ito ay napakayaman sa nutrients at mababa sa calories. Ito rin ay napakasarap at nakakapreskong. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa kiwi, kalusugan, fitness, o isang bagay na matamis. Halimbawa: Gusto kong magdagdag ng 🥝 sa aking recipe ng fruit salad para sa party ngayong weekend.

Keywords: food, fruit, kiwi

Codepoints: 1F95D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )