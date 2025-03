pakwan ba yun nakikita ko? Dapat summertime na! Ang watermelon emoji ay sumisigaw araw-araw sa tabi ng beach, lawa, o parke. Ang watermelon emoji ay nagpapakita ng isang slice ng pakwan na may berdeng balat, pink na gitna at itim na buto. Ang matamis na prutas na ito na puno ng tubig ay perpekto para sa isang mainit na araw. Ito ay isang tanyag na prutas upang hiwain at kainin nang mag-isa o kahit na isama sa isang cocktail. Bagama't ito ay isang mabigat na prutas na pisikal na dalhin, ito ay emoji na bersyon ay halos walang timbang at malawakang ginagamit sa mga post sa tag-init sa panahon ng mainit na araw! Halimbawa: “Beach party sa susunod na linggo!! Hindi ako makapaghintay na makita kayong lahat 🍉👙🌊”

Keywords: halaman, pakwan, prutas, watermelon

Codepoints: 1F349

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )