Isang prutas na angkop para sa isang Egyptian king, ang mga ubas ay nakita bilang simbolo ng karangyaan noong sinaunang panahon. Ang matamis na tweet ay lumalaki sa isang baging. Sila ay madalas na fermented at halo-halong may iba't ibang mga asukal at lasa upang gumawa ng alak. Bagama't ang prutas na ito ay may iba't ibang laki, lasa, at kulay, ang grapes emoji ay naglalarawan ng isang bungkos ng mga purple na ubas sa isang baging. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga ubas, o isang bagay na matamis!

Halimbawa: “Pam, habang nasa supermarket ka, pwede ka bang kumuha ng 🍇. ?

Kopya

Keywords: grapes, halaman, prutas, ubas

Codepoints: 1F347

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )