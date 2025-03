Ang hamburger ay isang popular na pagpipilian sa mga fast food restaurant sa buong America. Isa itong American classic na kadalasang ginagawa gamit ang beef burger, condiments, bun, at isang side ng french fries. Ipinapakita ng hamburger emoji ang sandwich na may sesame seed bun, kamatis, keso, beef patty, at lettuce. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga burger, fast food, lutuing Amerikano, o kulturang Amerikano. Halimbawa: “Mag-ihaw tayo ng ilang American burger para ipagdiwang ang Ika-apat ng Hulyo 🍔”

Kopya

Keywords: burger, hamburger, pagkain

Codepoints: 1F354

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )