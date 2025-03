Inilalarawan ng spaghetti emoji ang sikat na Italian pasta dish na nilagyan ng tomato sauce at may tinidor para kainin ito. Ang pasta emoji na ito ay perpekto para sa pag-slur up para mag-load ng carbs bago tumakbo, o para sa malandi na imbitasyon sa isang tao na muling likhain ang iconic na Lady and the Tramp dinner date scene.

Kopya

Keywords: italian, pagkain, pasta, spaghetti

Codepoints: 1F35D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )