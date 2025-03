L'emoji spaghetti représente le plat de pâtes italien populaire arrosé de sauce tomate et avec une fourchette pour le manger. Cet emoji de pâtes est parfait pour faire le plein de glucides avant une course, ou pour des invitations séduisantes à quelqu'un pour recréer la scène emblématique du dîner de Lady and the Tramp.

Keywords: pâtes, spaghetti

Codepoints: 1F35D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )