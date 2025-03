Personne n'aime quand quelqu'un agit de façon salée et amère. Faites savoir à vos amis qu'ils sont salés avec cet emoji salière. Ils recevront le message haut et fort. Et, bien sûr, si vous avez besoin de plus de sel sur un plat, l'emoji au sel fonctionne également pour cela.

Keywords: condiment, salière, sel

Codepoints: 1F9C2

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )