Cuisiner le dîner à la maison ? Vous aurez peut-être besoin d'un couteau de cuisine pour couper tous vos ingrédients. L'emoji couteau de cuisine montre un couteau de chef avec une lame pointue et un manche. Le style du couteau varie selon le clavier emoji. Cet emoji est couramment utilisé pour parler de chef, de restaurants, de cuisine, de repas, de couteaux et de tout ce qui concerne la cuisine. Certaines personnes utilisent également cet emoji pour parler de poignarder quelqu'un dans le dos au sens figuré et de perdre sa confiance. Exemple : Jon cuisine ce soir 🔪

Keywords: arme, couteau, couteau de cuisine, cuisine, outil

Codepoints: 1F52A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )