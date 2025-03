Ne poignardez personne dans le dos, surtout pas avec un couteau de cuisine ! L'emoji couteau de cuisine représente un couteau de chef trouvé dans la cuisine pour couper et hacher de la viande, des légumes, des fruits et d'autres ingrédients pour cuisiner un repas. Cet emoji est également utilisé pour parler de poignarder quelqu'un au sens figuré dans le dos et de perdre sa confiance.