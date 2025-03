Vous puez ! Prends une douche. Une douche chaude peut nettoyer les personnes les plus sales et peut également être la scène principale pour ceux qui aiment chanter sous la douche. L'emoji de la douche montre une pomme de douche argentée, de l'eau fumante en sort. L'emoji de la douche dégage une sensation de propreté, de fraîcheur, de fraîcheur et de bonne odeur. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de propreté, d'hygiène, de douche, de pluie ou de salle de bain. Exemple : Dan sent très mauvais. À quand remonte la dernière fois qu'il a pris un 🚿 ?

Keywords: douche, eau

Codepoints: 1F6BF

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )