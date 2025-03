Baignez-vous dans le luxe ! Détachez-vous du monde et évacuez tous vos soucis. L'emoji de la baignoire montre une baignoire remplie de bulles et une pomme de douche attachée. C'est un endroit où la propreté rencontre la détente. Cela peut aussi être une zone pleine de romantisme pour les couples à la recherche de temps seuls. Utilisez l'emoji de la baignoire lorsque vous parlez du bain, de la propreté, de l'hygiène, de la douche, des bains moussants et des salles de bain. Exemple : Cette journée doit se terminer pour que je puisse me faufiler jusqu'au 🛁.

Copie

Keywords: baignoire, bain

Codepoints: 1F6C1

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )