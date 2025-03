Ces emojis d'horloge peuvent être utilisés pour représenter n'importe quelle heure de la journée, de midi à minuit, par incréments d'une demi-heure. Les emojis d'horloge sont des horloges analogiques avec une aiguille des heures et une aiguille des minutes. Certains détails stylistiques des horloges varient selon le fournisseur. Par exemple, les emojis d'horloge de Facebook présentent des aiguilles colorées et des dégradés autour du bord de l'horloge. Les emojis d'horloge d'Apple montrent un cadran minimaliste avec des aiguilles argentées. Les emojis d'horloge sont bien adaptés pour discuter des heures de réunion, des rendez-vous et faire des plans. Ces émojis peuvent aussi être utilisés de manière plus poétique, pour illustrer le passage des instants fugaces de la vie.