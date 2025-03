Ang mga emojis ng orasan na ito ay maaaring gamitin upang kumatawan sa anumang oras ng araw, mula tanghali hanggang hatinggabi, sa kalahating oras na pagtaas. Ang mga emoji ng orasan ay mga analog na orasan na may kamay na oras at kamay ng minuto. Ang ilan sa mga stylisitic na detalye ng mga orasan ay nag-iiba ayon sa vendor. Halimbawa, ang mga emoji ng orasan ng Facebook ay nagtatampok ng mga makukulay na kamay, at mga gradasyon sa paligid ng gilid ng mukha ng orasan. Ang mga emoji ng orasan ng Apple ay nagpapakita ng minimalist na mukha ng orasan na may mga pilak na kamay. Ang mga emoji ng orasan ay angkop na angkop para sa pagtalakay sa mga oras ng pagpupulong, mga appointment, at paggawa ng mga plano. Ang mga emoji na ito ay maaari ding gamitin nang mas patula, upang ilarawan ang pagdaan ng mga panandaliang sandali ng buhay.