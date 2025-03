Ang emoji na ito ay kumakatawan sa unang quarter moon. Ang kaliwang kalahati ng ating celestial na bato ay natatakpan ng anino, habang ang kanang kalahati ay nahuhulog sa liwanag. Ang unang quarter moon ay nangyayari isang linggo pagkatapos ng bagong buwan, at ito ay tinutukoy din bilang ang kalahating buwan. Ang yugto ng buwan na ito ay sumasagisag sa mga hadlang o hamon, at kung makikita mo ang emoji na ito, maaaring nangangahulugan ito na may mahirap na darating sa iyo. O maaaring ito ay isang nakakatuwang karagdagan sa isang text tungkol sa gabi o nakakatakot na mga kuwento.

Keywords: buwan, first quarter, first quarter moon, kalawakan, quarter

Codepoints: 1F313

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )