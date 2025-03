Isang higanteng hakbang para sa sangkatauhan! Ang mga astronaut ay ilan sa mga pinakaastig na siyentipiko sa, o sa labas ng mundo. Ang mga taong ito na mapagmahal sa kalawakan ay palaging naghahanap ng mga bagong pagtuklas sa galactic. Ang astronaut emoji ay nagpapakita ng isang tao na nakasuot ng puting spacesuit at isang space helmet. Ang astronaut emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Ang interstellar emoji na ito ay nauugnay sa space, science, rockets, space station, zero gravity, buwan, planeta, at galaxy. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang misyon sa kalawakan, isang astronaut o isang taong mahilig sa espasyo. Halimbawa: Mapapanood ba natin ang bagong pelikulang Apollo? Nahuhumaling ako sa mga lalaking naka-space suit 🧑‍🚀🧑‍🚀🧑‍🚀

Keywords: astronaut, kalawakan, rocket

Codepoints: 1F9D1 200D 1F680

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )