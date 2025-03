Kapag nagnanais ka sa isang shooting star, ang iyong mga pangarap ay maaaring magkatotoo. Tumingin sa mga bituin sa kalawakan kapag madilim sa labas at maaaring makakita ka ng isang shooting star. Ang emoji ng shooting star ay nagpapakita ng isang bituin na may mga linya na nagmumula sa bituin upang bigyan ito ng epekto ng paggalaw. Gamitin ang shooting star emoji kapag pinag-uusapan ang good luck, wishing on a star, o outer space. Ito

Ang emoji ay naglalabas ng napaka-wishful feeling o hopeful feeling. Halimbawa: Nakita namin ang 3 🌠 kagabi. Sana matupad ang mga hiling ko.

Keywords: bituin, bulalakaw, kalawakan, shooting star

Codepoints: 1F320

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )